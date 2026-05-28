Yoga du Rire Maison de Quartier Villejean Brécé 28 et 30 mai Gratuit

Cette semaine nous rirons tous ensemble sur la thématique de l’arrêt du tabac en l’honneur de la journée mondiale sans tabac qui aura lieu dimanche 31 mai. Pas besoin d’être fumeur.euse pour venir

Cette semaine nous rirons tous ensemble sur la thématique de l’arrêt du tabac en l’honneur de la journée mondiale sans tabac qui aura lieu dimanche 31 mai. Pas besoin d’être fumeur.euse pour venir rire.

Moi-même je ne fume pas, mais je rie !!!

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour. C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre… La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun. Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires ! Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T12:00:00.000+02:00

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contact@mdr.coach 06 28 37 68 89

Maison de Quartier Villejean 12 rue de Bourgogne, 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine



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