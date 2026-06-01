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Yoga du rire Salle Goariven Plougoulm

Yoga du rire Salle Goariven Plougoulm jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Salle Goariven

Adresse : 272 Rue du Stade

Ville : 29250 Plougoulm

Département : Finistère

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif :

Plougoulm

Yoga du rire

Salle Goariven 272 Rue du Stade Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

L’association R’éveil propose des séances d’1 heure de Yoga du rire avec Nolwenn   .

Salle Goariven 272 Rue du Stade Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 62 69 75 62 

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English :

L’événement Yoga du rire Plougoulm a été mis à jour le 2026-05-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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