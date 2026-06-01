Yoga du rire Salle Goariven Plougoulm

Plougoulm

Yoga du rire

Salle Goariven 272 Rue du Stade Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

L’association R’éveil propose des séances d’1 heure de Yoga du rire avec Nolwenn .

Salle Goariven 272 Rue du Stade Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 62 69 75 62

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English :

L’événement Yoga du rire Plougoulm a été mis à jour le 2026-05-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX