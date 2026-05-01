Yoga en famille Crèche Babisous Leugny

Leugny

Yoga en famille

Crèche Babisous 7 Chemin du Breuillard Leugny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 08:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Yoga en famille, la Maison des Parents, en association avec les crèches Babisous et Coquelicot, ainsi qu’avec le Centre de Loisirs de Forterre, vous proposent un atelier yoga pour les enfants et les parents.

Rendez-vous à 8h30 pour partager un petit-déjeuner avant le cours. .

Crèche Babisous 7 Chemin du Breuillard Leugny 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 61 55 contact@cc-puisayeforterre.fr

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English : Yoga en famille

L’événement Yoga en famille Leugny a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !