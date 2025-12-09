Yoga et Gong Andernos-les-Bains
Yoga et Gong Andernos-les-Bains samedi 3 janvier 2026.
Yoga et Gong
32 Rue Panhard-Levassor Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2026-01-03
Une séance de yoga avec mantras, suivie d’un bain de Gong.
Une invitation à vivre un moment pour vous même, d’harmonisation, de relaxation, de méditation et de vibrations avec avec Bénédicte et Murielle.
Prévoir tenue souple et prendre un tapis de sol, couvertures, coussins..puis arriver quelques minutes avant. .
32 Rue Panhard-Levassor Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 42 57 30 tuum.yoga@gmail.com
English : Yoga et Gong
L’événement Yoga et Gong Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Andernos-les-Bains