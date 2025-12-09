Yoga et Gong Andernos-les-Bains

Yoga et Gong

32 Rue Panhard-Levassor Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-03

2026-01-03

Une séance de yoga avec mantras, suivie d’un bain de Gong.

Une invitation à vivre un moment pour vous même, d’harmonisation, de relaxation, de méditation et de vibrations avec avec Bénédicte et Murielle.

Prévoir tenue souple et prendre un tapis de sol, couvertures, coussins..puis arriver quelques minutes avant. .

32 Rue Panhard-Levassor Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 42 57 30 tuum.yoga@gmail.com

