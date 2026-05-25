Yoga et yoga Nidra en terre d’Accord Jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun

La Chapelle-sur-Dun

Yoga et yoga Nidra en terre d’Accord

Jardin Terre d’Accord 118 rue du puits La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Saisissez votre envie de vous ressourcer en harmonie avec la nature Regine Deguige et Laurence Butté, praticiennes formées et certifiées au yoga nidra, relaxation profonde et Jeanne Pinson, Nelly Barbosa ou Laurence Butté, professeurs de yoga certifiée (vinyasa, hatha, yin, pranayama, méditation) vous proposent un atelier exceptionnel au cœur du magnifique jardin d’art ! Ces amoureuses de Terre d’Accord et de la côte d’Albâtre vous proposerons un après midi de yoga postural suivi de yoga nidra (relaxation profonde).

Possibilité de ne suivre que le cours de yoga ou que celui de relaxation profonde méditation.

La réservation est obligatoire et se fait ici (billet gratuit et le paiement sur place en liquide.

Programme de juillet et août

Le jeudi yoga 15h, nidra 16h15

>Jeudis 2, 9, 16, 23, 30 juillet ( le 30 juillet attention horaire différent 10h et 11h15)

> 6, 13, 20 et 27 août .

Jardin Terre d’Accord 118 rue du puits La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 59 35 18 contact@terredaccord.com

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English : Yoga et yoga Nidra en terre d’Accord

L’événement Yoga et yoga Nidra en terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre