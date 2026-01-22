Yoga Kundalini (Re)découvrir sa beauté intérieure MJC Héritan Mâcon

Yoga Kundalini (Re)découvrir sa beauté intérieure

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Une pratique dédiée aux femmes pour déployer vitalité, pouvoir personnel, créativité et sacralité, beauté intérieure et radiance. Les exercices favorisent l’équilibre hormonal et nerveux, et la maîtrise des énergies pour vivre en tant que femme de caractère avec compassion, noblesse et éclat.

Animé par Catherine Naville, professeure de kundalini Yoga certifiée par le K.R.I. et affiliée à la F.F.K.Y. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga Kundalini (Re)découvrir sa beauté intérieure

L’événement Yoga Kundalini (Re)découvrir sa beauté intérieure Mâcon a été mis à jour le 2026-01-22 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès