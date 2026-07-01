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AGENDA · Perros-Guirec

Yoga Luskan Yoga Yin Class Church Café Centre-ville Perros-Guirec

jeudi 23 juillet 2026 · Centre-ville · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Centre-ville
Adresse
142 Rue du Maréchal Joffre
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Yoga Luskan Yoga Yin Class Church Café

Centre-ville 142 Rue du Maréchal Joffre Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Cours de Yoga Yin Class avec Luskan Yoga au Church Café.

À réserver auprès de la prof de Yoga.   .

Centre-ville 142 Rue du Maréchal Joffre Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 78 57 62 

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English :

L’événement Yoga Luskan Yoga Yin Class Church Café Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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