YOGA PARENT-ENFANT Le Bidule Café Associatif. Nogent-l’Artaud
YOGA PARENT-ENFANT Le Bidule Café Associatif. Nogent-l’Artaud samedi 20 juin 2026.
Nogent-l’Artaud
YOGA PARENT-ENFANT Le Bidule Café Associatif.
Parc du 8 mai 1945 Nogent-l’Artaud Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 11:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Envie d’un moment de détente et de bien-être en famille?
→ Le YOGA PARENT-ENFANT est fait pour vous!
Myriam IBANEZ HOCQUIGNY vous propose de découvrir des exercices simples à reproduire à la maison pour favoriser bien-être et concentration. ☀
À partir de 4 ans
SUR INSCRIPTION appelez dès maintenant! ☎️ 03 23 70 67 91
Samedi 20 juin
⏲ De 10h30 à 11h30
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À partir de 4 ans
SUR INSCRIPTION appelez dès maintenant! ☎️ 03 23 70 67 91
Samedi 20 juin
⏲ De 10h30 à 11h30 .
Parc du 8 mai 1945 Nogent-l’Artaud 02310 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 70 67 91
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English :
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? PARENT-CHILD YOGA is perfect for you!
Myriam IBANEZ HOCQUIGNY invites you to discover simple exercises you can do at home to promote well-being and concentration. ?
Ages 4 and up
REGISTRATION REQUIRED: Call now! ?? 03 23 70 67 91
? Saturday, June 20
? From 10:30 AM to 11:30 AM
L’événement YOGA PARENT-ENFANT Le Bidule Café Associatif. Nogent-l’Artaud a été mis à jour le 2026-06-13 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne