Nogent-l’Artaud

YOGA PARENT-ENFANT Le Bidule Café Associatif.

Parc du 8 mai 1945 Nogent-l’Artaud Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 11:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Envie d’un moment de détente et de bien-être en famille?

→ Le YOGA PARENT-ENFANT est fait pour vous!

Myriam IBANEZ HOCQUIGNY vous propose de découvrir des exercices simples à reproduire à la maison pour favoriser bien-être et concentration. ☀

À partir de 4 ans

SUR INSCRIPTION appelez dès maintenant! ☎️ 03 23 70 67 91

Samedi 20 juin

⏲ De 10h30 à 11h30

Envie d’un moment de détente et de bien-être en famille?

→ Le YOGA PARENT-ENFANT est fait pour vous!

Myriam IBANEZ HOCQUIGNY vous propose de découvrir des exercices simples à reproduire à la maison pour favoriser bien-être et concentration. ☀

À partir de 4 ans

SUR INSCRIPTION appelez dès maintenant! ☎️ 03 23 70 67 91

Samedi 20 juin

⏲ De 10h30 à 11h30 .

Parc du 8 mai 1945 Nogent-l’Artaud 02310 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 70 67 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a moment of relaxation and well-being with your family?

? PARENT-CHILD YOGA is perfect for you!

Myriam IBANEZ HOCQUIGNY invites you to discover simple exercises you can do at home to promote well-being and concentration. ?

Ages 4 and up

REGISTRATION REQUIRED: Call now! ?? 03 23 70 67 91

? Saturday, June 20

? From 10:30 AM to 11:30 AM

L’événement YOGA PARENT-ENFANT Le Bidule Café Associatif. Nogent-l’Artaud a été mis à jour le 2026-06-13 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne