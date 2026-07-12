Yoga plage de la Banche Rdv aire de jeux, plage de la Banche Binic-Étables-sur-Mer
lundi 20 juillet 2026 · Rdv aire de jeux, plage de la Banche · Binic-Étables-sur-Mer
Informations pratiques
Binic-Étables-sur-Mer
Yoga plage de la Banche
Rdv aire de jeux, plage de la Banche Boulevard Clemenceau Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:00:00
fin : 2026-07-20 19:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Découverte du yoga Vinyasa. En connexion avec la nature qui vous entoure vous renforcez votre corps et libérez votre esprit. Adapté à tous les niveaux, même débutants. Sur réservation pas sms ou appel. .
Rdv aire de jeux, plage de la Banche Boulevard Clemenceau Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 65 28 22
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L’événement Yoga plage de la Banche Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-02 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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