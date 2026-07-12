Yoga plage de la Banche Rdv aire de jeux, plage de la Banche Binic-Étables-sur-Mer

lundi 20 juillet 2026 · Rdv aire de jeux, plage de la Banche · Binic-Étables-sur-Mer

Informations pratiques

Binic-Étables-sur-Mer

Yoga plage de la Banche

Rdv aire de jeux, plage de la Banche Boulevard Clemenceau Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-07-20 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Découverte du yoga Vinyasa. En connexion avec la nature qui vous entoure vous renforcez votre corps et libérez votre esprit. Adapté à tous les niveaux, même débutants. Sur réservation pas sms ou appel. .

Rdv aire de jeux, plage de la Banche Boulevard Clemenceau Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 65 28 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Yoga plage de la Banche Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-02 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme