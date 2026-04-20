Yoga & relaxation en bain sonore La Bretonnière Longueville
Yoga & relaxation en bain sonore La Bretonnière Longueville lundi 20 avril 2026.
Longueville
Yoga & relaxation en bain sonore
La Bretonnière Camping O2 Longueville Longueville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 18:00:00
fin : 2026-04-20 19:15:00
Date(s) :
2026-04-20
Cours de yoga sous la yourte d’un camping .
La Bretonnière Camping O2 Longueville Longueville 50290 Manche Normandie +33 6 02 35 88 90 marionpascale50@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yoga & relaxation en bain sonore
L’événement Yoga & relaxation en bain sonore Longueville a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Longueville (Manche)
- Yoga & relaxation en bain sonore La Bretonnière Longueville 23 avril 2026
- Réveil Musculaire Dynamique Yourte à 02 Camping Longueville 1 mai 2026
- Vide-greniers Longueville 3 mai 2026
- Découverte des Ruines Du Guesclin et visite de l’Eglise d’Yquelon RUINE DU GUECLIN Longueville 9 mai 2026
- Sophrologie lâcher-prise au coeur d’une yourte Longueville 6 juillet 2026