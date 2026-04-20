Yoga & relaxation en bain sonore La Bretonnière Longueville

Longueville

Yoga & relaxation en bain sonore

La Bretonnière Camping O2 Longueville Longueville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 18:00:00

fin : 2026-04-20 19:15:00

Date(s) :

2026-04-20

Cours de yoga sous la yourte d’un camping .

La Bretonnière Camping O2 Longueville Longueville 50290 Manche Normandie +33 6 02 35 88 90 marionpascale50@gmail.com

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English : Yoga & relaxation en bain sonore

L’événement Yoga & relaxation en bain sonore Longueville a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Granville Terre et Mer