Yoga saisonnier Lussat

Yoga saisonnier La nouziere Lussat 2026-10-03

Yoga saisonnier Lussat samedi 3 octobre 2026.

Yoga saisonnier

La nouziere Lussat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Offrez-vous une pause douce et consciente au cœur de la Réserve Naturelle, en résonnance avec le début d’automne.   .

La nouziere Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 16 63 30  mymiet@gmail.com

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English : Yoga saisonnier

L’événement Yoga saisonnier Lussat a été mis à jour le 2026-03-14 par Creuse Confluence Tourisme

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