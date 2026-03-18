Yoga saisonnier Lussat
Yoga saisonnier Lussat samedi 3 octobre 2026.
Yoga saisonnier
La nouziere Lussat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Offrez-vous une pause douce et consciente au cœur de la Réserve Naturelle, en résonnance avec le début d’automne. .
La nouziere Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 16 63 30 mymiet@gmail.com
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English : Yoga saisonnier
L’événement Yoga saisonnier Lussat a été mis à jour le 2026-03-14 par Creuse Confluence Tourisme