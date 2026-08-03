Yoga Sessions d’été avec Alexandre Salle polyvalente d’Esquibien Audierne

Informations pratiques

Audierne

Yoga Sessions d’été avec Alexandre

Salle polyvalente d’Esquibien Esquibien Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 11:00:00

fin : 2026-08-14 13:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Deux heures de pratique quotidienne pour faire l’expérience d’un Yoga Intégral, à la confluence des enseignements traditionnels et de la science actuelle.

Du 3 au 7 août et du 10 au 14 août 2026, à Esquibien, l’association Cap Yoga Santé propose un format inédit des sessions d’immersion de 11h à 13h conçues pour faire dialoguer en soi la dynamique du mouvement et l’ancrage de l’immobilité.

Une approche globale et fonctionnelle libérer les tensions, retrouver de l’énergie et ramener le corps à son équilibre naturel.

Alexandre est Éducateur sportif Sport-Santé et formé en yogathérapie / Yoga adapté à la Santé (IDYT Dr Coudron).

Il pratique le Yoga depuis 25 ans et l’enseigne depuis 10 ans dans des contextes très variés.

www.alexandremegret.fr

En pratique

Salle polyvalente d’Esquibien Climatisée

De 11h00 à 13h00

35 € la séance / 140 € le pass semaine (5 jours)

Les places sont limitées pour préserver la qualité du travail et l’espace de chacun.

Détails et réservations capyogasante@gmail.com .

Salle polyvalente d’Esquibien Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Yoga Sessions d’été avec Alexandre Audierne a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz