Yoga Sessions d’été avec Alexandre Salle polyvalente d’Esquibien Audierne
lundi 3 août 2026 · Salle polyvalente d'Esquibien · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Yoga Sessions d’été avec Alexandre
Salle polyvalente d’Esquibien Esquibien Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 11:00:00
fin : 2026-08-14 13:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Deux heures de pratique quotidienne pour faire l’expérience d’un Yoga Intégral, à la confluence des enseignements traditionnels et de la science actuelle.
Du 3 au 7 août et du 10 au 14 août 2026, à Esquibien, l’association Cap Yoga Santé propose un format inédit des sessions d’immersion de 11h à 13h conçues pour faire dialoguer en soi la dynamique du mouvement et l’ancrage de l’immobilité.
Une approche globale et fonctionnelle libérer les tensions, retrouver de l’énergie et ramener le corps à son équilibre naturel.
Alexandre est Éducateur sportif Sport-Santé et formé en yogathérapie / Yoga adapté à la Santé (IDYT Dr Coudron).
Il pratique le Yoga depuis 25 ans et l’enseigne depuis 10 ans dans des contextes très variés.
www.alexandremegret.fr
En pratique
Salle polyvalente d’Esquibien Climatisée
De 11h00 à 13h00
35 € la séance / 140 € le pass semaine (5 jours)
Les places sont limitées pour préserver la qualité du travail et l’espace de chacun.
Détails et réservations capyogasante@gmail.com .
Salle polyvalente d’Esquibien Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Yoga Sessions d’été avec Alexandre Audierne a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Audierne (Finistère)
- Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans) Audierne 5 août 2026
- Stage croquis urbain Audierne 5 août 2026
- Visite guidée d’Audierne Audierne 6 août 2026
- Rando Gourmande plage du trez go arem allée Van Parys Audierne 6 août 2026
- Dessiner la mer, le ciel et les bateaux… atelier enfants (6-10 ans) Audierne 7 août 2026