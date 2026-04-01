Barenton

Yoga sous les poiriers en fleurs

Musée du Poiré Barenton Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Au programme, bien être et relaxation au coeur du verger en fleurs du musée grâce à cette initiation au yoga en plein air. Débutants ou habitués du yoga apprécieront le cadre hors du temps et apaisant des poiriers en fleurs pour cette séance hors du commun. Merci de ramener un tapis .

Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22

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English : Yoga sous les poiriers en fleurs

L’événement Yoga sous les poiriers en fleurs Barenton a été mis à jour le 2026-02-25 par PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE