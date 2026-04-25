Yoga & Spa Le Moulin des Templiers Pontaubert

Pontaubert

Yoga & Spa

Le Moulin des Templiers 10 Route de Cousin Pontaubert Yonne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-07-12 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-28 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-30

Et si vous offriez à votre corps et à votre esprit une parenthèse hors du temps ?

Le Moulin des Templiers, niché au cœur de la vallée du Cousin, vous accueille pour une expérience unique alliant yoga et spa.

?? Au programme

1h de yoga doux et revitalisant, accessible à tous

1h de détente au spa, entre chaleur de l’eau et apaisement des sens

Un véritable rituel de bien-être pour relâcher les tensions, retrouver l’équilibre et savourer la sérénité de ce lieu intimiste au charme authentique.

?? 10h30 13h

35 € par personne

Les places sont limitées.

Réservation obligatoire auprès de l’hôtel +33 3 86 34 10 80

?? Offrez-vous ce moment unique, entre mouvement, relaxation et nature. .

Le Moulin des Templiers 10 Route de Cousin Pontaubert 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 10 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga & Spa

L’événement Yoga & Spa Pontaubert a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)