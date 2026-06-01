Yoga Sunset & Champagne Hostellerie Briqueterie & Spa Vinay

Vinay

Yoga Sunset & Champagne

Hostellerie Briqueterie & Spa 4 Route de Sézanne Vinay Marne

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:30:00

fin : 2026-06-24 20:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Tout public

Profitez d’une séance de yoga au coucher du soleil d’une durée d’1 heure, au cœur des jardins de la Briqueterie, animée par Yoga by Smahane.

Cette pratique douce et immersive invite à relâcher les tensions, se recentrer et savourer l’atmosphère apaisante de la fin de journée. L’expérience se prolonge par une dégustation de Champagne, pour une touche finale raffinée et sensorielle.

Un moment harmonieux entre bien-être, nature et art de vivre champenois.

La capacité est limitée à 10 personnes .

Hostellerie Briqueterie & Spa 4 Route de Sézanne Vinay 51530 Marne Grand Est

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English : Yoga Sunset & Champagne

L’événement Yoga Sunset & Champagne Vinay a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Epernay en Champagne