Yoga sur chaise Salle la charreterie Longueil

Informations pratiques

Longueil

Yoga sur chaise

Salle la charreterie Rue de la Cauchie Longueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 10:00:00

fin : 2026-11-17 11:59:00

Date(s) :

2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-11-03 2026-11-10 2026-11-17 2026-11-24 2026-12-01 2026-12-08 2026-12-15 2027-01-05 2027-01-12 2027-01-19 2027-01-26 2027-02-02 2027-02-09 2027-02-16 2027-03-09 2027-03-16

Le yoga sur chaise consiste à exécuter des postures traditionnelles de yoga en utilisant une chaise pour s’asseoir ou pour s’appuyer.

Cette approche simplifie les postures et les rend accessible à un plus large éventail de pratiquants. Elle met l’accent sur la respiration, la relaxation et la méditation.

C’est pour qui ? Pour toute personne souhaitant

1. Améliorer la flexibilité en étirant doucement les muscles, même dans des conditions physiques limitées.

2. Renforcer la force musculaire pour maintenir une bonne posture.

3. Réduire le stress en favorisant une relaxation mentale grâce à la respiration consciente.

4. Stimuler la circulation en aidant à réduire les raideurs et les tensions.

Ces cours accessibles à tous conviennent aux débutants, seniors et/ou aux personnes en rééducation.

C’est quand et où ? Tous les mardis en période scolaire !

Alors ? On tente ? .

Salle la charreterie Rue de la Cauchie Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 81 68 87 53 charlotteyogalax@gmail.com

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English : Yoga sur chaise

L’événement Yoga sur chaise Longueil a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terroir de Caux