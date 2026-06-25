Yoga sur la plage Camping Saint-Michel Erquy

Erquy

Yoga sur la plage

Camping Saint-Michel 137 Rue Saint-Michel Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:45:00

fin : 2026-07-05 11:15:00

Date(s) :

2026-07-05

Yoga sur la plage avec Delphine (Vibration Yoga). Rendez-vous à 9h45 à l’accueil du Camping Saint-Michel.

Pratique sur la plage avec vue sur l’îlot Saint-Michel.

Accessible à tous niveaux.

Sur réservation par téléphone. .

Camping Saint-Michel 137 Rue Saint-Michel Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 31 03 64

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English :

L’événement Yoga sur la plage Erquy a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor