Yoga sur la plage Camping Saint-Michel Erquy
Yoga sur la plage Camping Saint-Michel Erquy dimanche 26 juillet 2026.
Erquy
Yoga sur la plage
Camping Saint-Michel 137 Rue Saint-Michel Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:45:00
fin : 2026-07-26 11:15:00
Date(s) :
2026-07-26
Yoga sur la plage avec Delphine (Vibration Yoga). Rendez-vous à 9h45 à l’accueil du Camping Saint-Michel.
Pratique sur la plage avec vue sur l’îlot Saint-Michel.
Accessible à tous niveaux.
Sur réservation par téléphone. .
Camping Saint-Michel 137 Rue Saint-Michel Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 31 03 64
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English :
L’événement Yoga sur la plage Erquy a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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