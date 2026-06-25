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Yoga sur la plage Camping Saint-Michel Erquy

Yoga sur la plage Camping Saint-Michel Erquy dimanche 9 août 2026.

Lieu
Camping Saint-Michel
Adresse
137 Rue Saint-Michel
Ville
22430 Erquy
Département
Côtes-d'Armor
Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:45:00
Tarif

Erquy

Yoga sur la plage

Camping Saint-Michel 137 Rue Saint-Michel Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:45:00
fin : 2026-08-09 11:15:00

Date(s) :
2026-08-09

Yoga sur la plage avec Élise (BeJoy). Rendez-vous à 9h45 à l’accueil du Camping Saint-Michel.
Pratique sur la plage avec vue sur l’îlot Saint-Michel.
Accessible à tous niveaux.
Sur réservation par téléphone.   .

Camping Saint-Michel 137 Rue Saint-Michel Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 10 63 62 

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English :

L’événement Yoga sur la plage Erquy a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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