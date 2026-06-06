Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan
Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan lundi 5 octobre 2026.
Mimizan
Yoga Vinyasa
Studio Pause Yoga 12 14 Avenue de la Côte d’Argent Mimizan Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 09:45:00
fin : 2026-10-05 10:45:00
Date(s) :
2026-10-05
Retrouvez-moi pour une séance de yoga matinal, idéale pour vous réveiller en douceur, respirer et faire le plein d’énergie.
Pratique au Studio PAUSE YOGA, face à l’océan (plage de la Garluche) et, si la météo le permet, séance sur le sable.
Planning hebdomadaire disponible au studio et en ligne pauseyogamimizan.fr
Résa obligatoire par téléphone 06.61.15.67.21 .
Studio Pause Yoga 12 14 Avenue de la Côte d’Argent Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 15 67 21
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English : Yoga Vinyasa
L’événement Yoga Vinyasa Mimizan a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Mimizan
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