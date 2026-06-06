Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan
Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan lundi 26 octobre 2026.
Mimizan
Yoga Vinyasa
Studio Pause Yoga 12 14 Avenue de la Côte d’Argent Mimizan Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 09:45:00
fin : 2026-10-26 10:45:00
Date(s) :
2026-10-26
Retrouvez-moi pour une séance de yoga matinal, idéale pour vous réveiller en douceur, respirer et faire le plein d’énergie.
Pratique au Studio PAUSE YOGA, face à l’océan (plage de la Garluche) et, si la météo le permet, séance sur le sable.
Planning hebdomadaire disponible au studio et en ligne pauseyogamimizan.fr
Résa obligatoire par téléphone 06.61.15.67.21 .
Studio Pause Yoga 12 14 Avenue de la Côte d’Argent Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 15 67 21
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English : Yoga Vinyasa
L’événement Yoga Vinyasa Mimizan a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Mimizan
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