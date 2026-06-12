Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan

Mimizan

Yoga Vinyasa

Studio Pause Yoga 12 14 Avenue de la Côte d’Argent Mimizan Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-16 09:45:00

fin : 2026-11-16 10:45:00

Date(s) :

2026-11-16

Retrouvez-moi pour une séance de yoga matinal, idéale pour vous réveiller en douceur, respirer et faire le plein d’énergie.

Pratique au Studio PAUSE YOGA, face à l’océan (plage de la Garluche) et, si la météo le permet, séance sur le sable.

Planning hebdomadaire disponible au studio et en ligne pauseyogamimizan.fr

Résa obligatoire par téléphone 06.61.15.67.21 .

Studio Pause Yoga 12 14 Avenue de la Côte d’Argent Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 15 67 21

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English : Yoga Vinyasa

L’événement Yoga Vinyasa Mimizan a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Mimizan