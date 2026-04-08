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Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan

lundi 21 décembre 2026 · Studio Pause Yoga · Mimizan

Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan

Informations pratiques

Début
lundi 21 décembre 2026
Fin
lundi 21 décembre 2026
Heure de début
09:45:00
Lieu
Studio Pause Yoga
Adresse
12 14 Avenue de la Côte d'Argent
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Tarif
12 12 Tarif réduit

Mimizan

Yoga Vinyasa

Studio Pause Yoga 12 14 Avenue de la Côte d’Argent Mimizan Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-21 09:45:00
fin : 2026-12-21 10:45:00

Date(s) :
2026-12-21

Retrouvez-moi pour une séance de yoga matinal, idéale pour vous réveiller en douceur, respirer et faire le plein d’énergie.
Pratique au Studio PAUSE YOGA, face à l’océan (plage de la Garluche) et, si la météo le permet, séance sur le sable.
Planning hebdomadaire disponible au studio et en ligne pauseyogamimizan.fr

Résa obligatoire par téléphone 06.61.15.67.21   .

Studio Pause Yoga 12 14 Avenue de la Côte d’Argent Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 15 67 21 

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English : Yoga Vinyasa

L’événement Yoga Vinyasa Mimizan a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Mimizan

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