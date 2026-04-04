YOMGA Festival Mas du Ranc Peyremale Jeudi 9 juillet, 15h00 sur réservation

Au cœur des Cévennes, 4 jours d’immersion dans le yoga et arts sacrés de l’Inde, pour reconnecter corps, esprit et nature.

️ YOMGA Festival – 9 au 12 juillet 2026 ️

Yoga & Arts Sacrés au cœur des Cévennes

‍♂️ 4 jours d’immersion dans les sagesses ancestrales de l’Inde, pour reconnecter corps, esprit et nature.

Dans la forêt cévenole du Mas du Ranc, un lieu authentique, avec ses terrasses ensoleillées, sa rivière rafraîchissante et cette énergie unique qui invite à la détente et au partage !

Au programme :

‍♂️ Des pratiques variées pour tous les niveaux : Hatha Yoga, Iyengar, Nidrâ, Mantra, Vinyasa, Ashtanga, Yin yoga, Kundalini…

‍♀️ Des ateliers bien-être : massages, ayurvéda, astrologie védique…

Des moments de partage : concerts, kirtans, danse indienne, conférences…

Et des animations dédiées aux enfants avec le Festi’Kids !

Que vous soyez yogi confirmé ou simplement en quête de douceur, de ressourcement et de convivialité, ce festival est fait pour vous !

Mas du Ranc – Peyremale (Cévennes – Gard)

Du jeudi 9 au dimanche 12 juillet 2026

Pass 4 jours / Pass 1 jour (pension complète avec hébergement tente)

• Adulte : 225 € / 90 €

• Enfant (-14 ans) : 145 € / 50 €

Infos & Inscriptions: www.masduranc.fr

️ Cuisine bio, végétarienne et locale, aux inspirations méditerranéennes et indiennes.

Festival sans alcool pour préserver l’harmonie du lieu et des pratiques.

Profitez de l’été pour vous ressourcer en pleine nature !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T15:30:00.000+02:00

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contact.yomgafestival@gmail.com

Mas du Ranc Les Drouilhèdes – 30160 PEYREMALE Peyremale 30160 Gard



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