Yonathan Avishai trio avec Pierre Perchaud et Christophe Panzani : « Les Romantiques » ECUJE Paris jeudi 19 février 2026.
« Les Romantiques » est le nouveau projet du pianiste et compositeur Yonathan Avishai.
Avec, à ses côtés les très demandés Christophe Panzani (saxophone) et Pierre Perchaud (guitare), Yonathan révèle un certain registre Romantique de son univers.
Cette musique de chambre et de cœur (sans section rythmique) met en lumière le lyrisme d’une simple mélodie, le doux mouvement d’une danse, le tout au service d’émotions profondes et sincères.
Pianiste recherché sur la scène jazz internationale et compagnon régulier du trompettiste Avishai Cohen, Yonathan Avishai a fait de la délicatesse sa marque de fabrique. Le plus français des virtuoses israéliens est un véritable narrateur dont on pourrait dire qu’il écrit les silences et affranchit la mélodie.
Après plusieurs albums parus chez ECM Records en trio et aux côtés d’Avishai Cohen, Yonathan présente aujourd’hui « Shapes and Sounds » un nouvel opus de son trio parisien paru sur le label Jazz&People.
Depuis sa sortie en octobre, l’album reçoit un accueil extrêmement chaleureux de la presse française et internationale (TTT Télérama ,Choc sur Jazz Magazine).
Que cela soit en concert, dans des expériences théâtrales ou dans un cadre pédagogique, ce musicien singulier au parcours atypique, communique sa passion pour le son, la musique et son histoire.
« Ecouter sa musique, c’est revenir au cœur qui bat, a l’imagination qui rêve. » Télérama
À propos de son précédent album en trio :
« L’un des pianistes les plus poétiques de sa génération, qui revient avec son trio pour un disque d’une délicatesse folle. » TSF JAZZ
« Le pianiste conteur-poète explore toujours en trio l’art de mises en forme sonores d’une narration musicale et signe un chef-d’œuvre qui fera date » Jazz Magazine – “Album CHOC”
Le jeudi 19 février 2026
de 20h30 à 22h30
payant
De 10 à 50 euros.
Tout public.
ECUJE 119 Rue La Fayette 75010 Jazz à l’Ecuje lance sa SAISON #2 !
Sous la houlette du directeur artistique Olivier Hutman, L’ECUJE, l’Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe, un lieu dédié au dialogue entre les cultures et les arts – qui fêtera ses 60 ans en 2023 – se métamorphose en club de jazz !
Rendez-vous un jeudi par mois au coeur du 10e arrondissement de Paris ! Une programmation éclectique de haut vol !
«Un nouveau temple du jazz à Paris» Le MondeParis
