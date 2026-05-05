Yu-Gi-Oh! The Dark Side Of Dimensions, Clap Ciné, Carmaux
Yu-Gi-Oh! The Dark Side Of Dimensions, Clap Ciné, Carmaux dimanche 17 mai 2026.
Yu-Gi-Oh! The Dark Side Of Dimensions Dimanche 17 mai, 16h00 Clap Ciné Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T16:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:10:00+02:00
Fin : 2026-05-17T16:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:10:00+02:00
Clap Ciné 3 avenue Jean Jaurès, Carmaux Carmaux 81400 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0102#showmovie?id=NWTCL »}]
10 ans du film – Alors que l’année scolaire touche à sa fin, Yûgi et ses amis reprennent le chemin du lycée. Parmi leurs camarades figure Aigami, un élève aussi mystérieux que dérangeant, dont l’at… Clap Ciné Yu-Gi-Oh! The Dark Side Of Dimensions
À voir aussi à Carmaux (Tarn)
- L’enfant du désert, Clap Ciné, Carmaux 24 mai 2026
- Loups tendres et Loufoques, Clap Ciné, Carmaux 24 mai 2026