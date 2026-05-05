Yu-Gi-Oh! The Dark Side Of Dimensions, Clap Ciné, Carmaux

Yu-Gi-Oh! The Dark Side Of Dimensions Dimanche 17 mai, 16h00 Clap Ciné Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T16:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:10:00+02:00

Fin : 2026-05-17T16:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:10:00+02:00

Clap Ciné 3 avenue Jean Jaurès, Carmaux Carmaux 81400 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0102#showmovie?id=NWTCL »}]

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