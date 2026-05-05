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Yu-Gi-Oh! The Dark Side Of Dimensions, Clap Ciné, Carmaux

Yu-Gi-Oh! The Dark Side Of Dimensions, Clap Ciné, Carmaux

Yu-Gi-Oh! The Dark Side Of Dimensions, Clap Ciné, Carmaux dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Clap Ciné

Adresse : 3 avenue Jean Jaurès, Carmaux

Ville : 81400 Carmaux

Département : Tarn

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Yu-Gi-Oh! The Dark Side Of Dimensions Dimanche 17 mai, 16h00 Clap Ciné Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T16:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:10:00+02:00
Fin : 2026-05-17T16:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:10:00+02:00

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