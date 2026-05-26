YUI Arès
YUI Arès vendredi 12 juin 2026.
Arès
YUI
1 Rue du Temple Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:15:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Biopic. Un gamin cubain noir féru de foot et de hip-hop devient une étoile internationale du ballet…. Le danseur
Carlos Acosta joue sa propre histoire un danseur qui ne voulait pas devenir danseur-dans ce biopic sensible. D’un classicisme certain, un film nous fait voyager dans le monde de la danse et propose de savoureuses allégories
chorégraphiques. Danse et cinéma en parfaite harmonie. Un film de Iciar (2018).
Programmation et adhésion sur lecineclubdubassin.fr
Accès réservé aux membres du Ciné-Club du Bassin. .
1 Rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@lecineclubdubassin.fr
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English :
L’événement YUI Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
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