Yvette, 1943, travailleuse civile sous l’occupation, Maison de quartier Doulon – ACCOORD, Nantes

Yvette, 1943, travailleuse civile sous l’occupation Mardi 28 avril, 15h00 Maison de quartier Doulon – ACCOORD Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T15:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-28T15:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:30:00+02:00

Une pièce de théâtre documentaire retraçant le destin d’Yvette, une jeune nantaise partie travailler en Autriche sous l’Occupation. Que lui est-il arrivé ?

Deux comédiens, à la manière de journalistes, nous plongent dans le suspense d’une enquête historique au cœur des archives pour retracer le destin d’Yvette. Jeune Nantaise issue d’un milieu populaire, elle part travailler en Autriche sous l’Occupation. Elle est retrouvée morte à Vienne le 1er janvier 1944, à l’âge de 22 ans. Que lui est-il arrivé ?

Enquêter sur son parcours, c’est ouvrir le regard sur l’histoire de tant de Françaises ordinaires en ces temps troublés de la Seconde Guerre mondiale. C’est aussi s’efforcer de restituer la mémoire fragile des invisibles.

D’après le livre « De Nantes à Vienne, une femme sous l’Occupation », de Sylvain Maresca.

Maison de quartier Doulon – ACCOORD 1 Rue de la Basse Chênaie, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-doulon-accoord/evenements/yvette-1943 »}]

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