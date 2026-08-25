Zaïna Salle Saint-Cloud Lessay

Informations pratiques

Lessay

Zaïna

Salle Saint-Cloud 27 Place Saint-Cloud Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 17:00:00

fin : 2026-10-10 17:45:00

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Durée 45 min

Âge 5 ans +

Zaïna, c’est l’histoire imaginée d’une petite fille qui vit dans un pays du Maghreb. Pour une raison inconnue, elle est contrainte de fuir son pays avec ses parents laissant sa grand-mère bien aimée à la maison. Elle entame alors un long voyage, traverse la mer et parcours l’Espagne pour s’exiler en Occitanie. Ce voyage va être un véritable parcours initiatique et Zaïna va puiser sa force dans les liens familiaux pour cheminer vers sa nouvelle vie. .

Salle Saint-Cloud 27 Place Saint-Cloud Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10

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English : Zaïna

L’événement Zaïna Lessay a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture