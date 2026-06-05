Zarzha’coustik Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Zarzha’coustik

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 20:30:00

fin : 2026-11-18 22:00:00

Date(s) :

2026-11-18

C’est dans le salon de la coloc d’Argenteuil que se sont créées les chansons les plus festives de Zarhzä. Mais aussi les plus calmes et poétiques. Tout ce va-et-vient d’ami·es, d’inconnu·es, de voisin·es, d’agents de la maréchaussée ou de la famille a gravé dans la peau et l’esprit de ces 4 musiciens des souvenirs qui leur collent aux doigts. Il était temps de les mettre en voix. Est alors né Zarhzä’coustik, le format réduit et acoustique de Zarhzä.

Ce quatuor, formé de 4 voix, une contrebasse, un accordéon, une clarinette et une guitare, vous plonge dans leur intimité, au cœur de leur salon. Entre rencontre avec le public, discussion, chanson poétique et balade latino, ce spectacle est avant tout un échange simple autour de la musique et de l’univers de Zarhzä. Avec Chipou , Timo, Tonio et Dam .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Zarzha’coustik

L’événement Zarzha’coustik Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne