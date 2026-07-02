Zèbre à trois – La vie d’ma mère, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Zèbre à trois – La vie d’ma mère Dimanche 21 mars 2027, 16h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-21T16:30:00+01:00 – 2027-03-21T17:30:00+01:00

Fin : 2027-03-21T16:30:00+01:00 – 2027-03-21T17:30:00+01:00

C’est l’histoire d’un petit mensonge, lancé comme ça devant les copains, qui selon l’effet papillon finit gros comme un camion. Lancelot, le héros, pas très fier d’avoir pipoté sur la vie de sa mère, est agité dans son sommeil. Heureusement pour lui, une équipe de veilleurs de nuit qui porte conseil va s’emparer de la mission. Le rire, l’énergie, la musique, le plaisir du jeu, tout ça déborde et rassemble petits et grands à l’endroit précieux de l’enfance. C’est une comédie qui prend la forme d’un concert de chansons inspirées par le thème du mensonge, débarrassé de son aspect moralisateur. Dans un monde où la vérité est souvent mise à l’épreuve, cultiver l’honnêteté peut être un véritable défi !

A partir de 6 ans – 55 min.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Les trois zèbres offrent un spectacle entraînant, abordant des sujets de société bien actuels. Le rire et l’énergie du jeu rassemble petits et grands à l’endroit précieux de l’enfance.

Coline Do