Guewenheim

Zeinamacher Markt

Rue St Maurice Guewenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 17:00:00

fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-06-04 2026-07-02 2026-08-06 2026-09-03 2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03

Venez flâner, faire vos achats et découvrir les produits de nos producteurs et artisans dans une ambiance chaleureuse. Buvette et petite restauration sur place.

Venez flâner, faire vos achats et découvrir les produits de nos producteurs et artisans dans une ambiance chaleureuse. Buvette et petite restauration sur place. .

Rue St Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

Come and stroll, shop and discover the products of our producers and craftsmen in a friendly atmosphere. Refreshments and snacks on site.

L’événement Zeinamacher Markt Guewenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach