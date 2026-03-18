Zéro déchet, 100% style — Réparez vos vêtements vous-même ! Médiathèque Virginia Woolf Paris
Zéro déchet, 100% style — Réparez vos vêtements vous-même ! Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 16 mai 2026.
Lors de cet atelier DIY convivial, vous apprendrez à effectuer les petites réparations du quotidien : recoudre un bouton, repriser un trou, réparer une couture ou poser une pièce décorative. Aucune expérience nécessaire — juste l’envie de consommer différemment et de prolonger la vie de vos vêtements.
Aiguilles, fil et bonne humeur fournis !
SUR INSCRIPTION
(A partir de 12 ans)
Un bouton qui saute, une couture qui lâche, un accroc sur votre pull préféré… Pas de panique ! Venez apprendre les gestes simples pour redonner vie à vos vêtements sans être couturier·ère confirmé·e.
Le samedi 16 mai 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Au 01 44 08 12 71 ou à mediatheque.virginia.woolf@paris.fr
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T17:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR
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