Zéro déchet, 100% style — Réparez vos vêtements vous-même ! Médiathèque Virginia Woolf Paris

Lors de cet atelier DIY convivial, vous apprendrez à effectuer les petites réparations du quotidien : recoudre un bouton, repriser un trou, réparer une couture ou poser une pièce décorative. Aucune expérience nécessaire — juste l’envie de consommer différemment et de prolonger la vie de vos vêtements.

Aiguilles, fil et bonne humeur fournis !

SUR INSCRIPTION

(A partir de 12 ans)

Un bouton qui saute, une couture qui lâche, un accroc sur votre pull préféré… Pas de panique ! Venez apprendre les gestes simples pour redonner vie à vos vêtements sans être couturier·ère confirmé·e.

Le samedi 16 mai 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Au 01 44 08 12 71 ou à mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T17:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR



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