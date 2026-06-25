Baillargues

ZEST’IVAL X JAZZ À SÈTE

Domaine de Massane Baillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Pour la deuxième fois, Horizon Resort Massane s’associe au Festival Jazz à Sète dans le cadre de sa programmation Hors les Murs, qui fait rayonner le festival à travers différents lieux de la région.

Pour la deuxième fois, Horizon Resort Massane s’associe au Festival Jazz à Sète dans le cadre de sa programmation Hors les Murs, qui fait rayonner le festival à travers différents lieux de la région.

Sur la terrasse de notre bar Zeste, laissez-vous porter par une soirée où musique et photographie se rencontrent pour célébrer l’esprit du jazz sous toutes ses formes.

LIVE MARC HÉVÉA

Auteur-compositeur, pianiste et chanteur occitan, Marc Hévéa vous invite à un voyage musical empreint d’émotion, de poésie et d’authenticité.

Dans notre écrin de verdure, les visiteurs pourront profiter d’un espace bar & restauration dans une ambiance conviviale et estivale.

Événement gratuit sur réservation obligatoire au 04 67 87 87 83. .

Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie +33 4 67 87 87 83 reception@horizon-resort.com

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English :

For the second time, Horizon Resort Massane is partnering with the Festival Jazz de Sète as part of its “Hors les Murs” program, which brings the festival to various venues throughout the region.

L’événement ZEST’IVAL X JAZZ À SÈTE Baillargues a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT MONTPELLIER