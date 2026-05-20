ZEST’IVAL X SWINGING MONTPELLIER Baillargues
ZEST’IVAL X SWINGING MONTPELLIER Baillargues jeudi 4 juin 2026.
Baillargues
ZEST’IVAL X SWINGING MONTPELLIER
Domaine de Massane Baillargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Le swing s’invite à Horizon Resort Massane !
Cet été, Horizon Resort Massane s’associe au Festival Swinging Montpellier pour une soirée festive mêlant musique live, danse et ambiance rétro chic.
Le swing s’invite à Horizon Resort Massane !
Cet été, Horizon Resort Massane s’associe au Festival Swinging Montpellier pour une soirée festive mêlant musique live, danse et ambiance rétro chic.
Jeudi 4 juin 2026 | Dès 19h00
Au programme
– Initiation au Lindy Hop
– Concerts live du Sunny Side Trio
– Démonstration de danse par Leti & César
– Piste ouverte jusqu’au bout de la nuit
Dans notre écrin de verdure, les visiteurs pourront profiter d’un espace bar & restauration dans une ambiance conviviale et estivale.
Événement gratuit sur réservation obligatoire au 04 67 87 87 83. .
Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie +33 4 67 87 87 83 reception@horizon-resort.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Swing invites itself to Horizon Resort Massane!
This summer, Horizon Resort Massane joins forces with the Swinging Montpellier Festival for a festive evening of live music, dancing and retro chic.
L’événement ZEST’IVAL X SWINGING MONTPELLIER Baillargues a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Baillargues (Hérault)
- TROPHÉE TAURIN 2026 BAILLARGUES Baillargues 23 mai 2026
- BAILL’ART FESTIVAL Baillargues 31 mai 2026
- BAILL’ART FESTIVAL Baillargues 31 mai 2026
- TROPHÉE TAURIN 2026 SAINT-GEORGES-D’ORQUES Baillargues 5 juillet 2026
- TROPHÉE TAURIN 2026 PÉROLS Baillargues 31 juillet 2026