Baillargues

ZEST’IVAL X SWINGING MONTPELLIER

Domaine de Massane Baillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Le swing s’invite à Horizon Resort Massane !

Cet été, Horizon Resort Massane s’associe au Festival Swinging Montpellier pour une soirée festive mêlant musique live, danse et ambiance rétro chic.

Le swing s’invite à Horizon Resort Massane !

Cet été, Horizon Resort Massane s’associe au Festival Swinging Montpellier pour une soirée festive mêlant musique live, danse et ambiance rétro chic.

Jeudi 4 juin 2026 | Dès 19h00

Au programme

– Initiation au Lindy Hop

– Concerts live du Sunny Side Trio

– Démonstration de danse par Leti & César

– Piste ouverte jusqu’au bout de la nuit

Dans notre écrin de verdure, les visiteurs pourront profiter d’un espace bar & restauration dans une ambiance conviviale et estivale.

Événement gratuit sur réservation obligatoire au 04 67 87 87 83. .

Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie +33 4 67 87 87 83 reception@horizon-resort.com

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English :

Swing invites itself to Horizon Resort Massane!

This summer, Horizon Resort Massane joins forces with the Swinging Montpellier Festival for a festive evening of live music, dancing and retro chic.

L’événement ZEST’IVAL X SWINGING MONTPELLIER Baillargues a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 OT MONTPELLIER