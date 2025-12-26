ZEUS, une aventure humaine, poétique et technique (sous réserve) Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Jeudi 15 janvier 2026, 18h30 Conférence ouverte à tous public.

Entrée libre sur inscription

ZEUS, une aventure humaine, poétique et technique (sous réserve) au CNAM

Chevauchant les eaux de la Seine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, ZEUS est une sculpture cinématique monumentale imaginée, conçue et réalisée par l’Atelier blam. Fruit de plus d’un an de recherches, développements et de fabrication, le cheval métallique explore les potentialités techniques et visuelles de l’aluminium : impression 3D, dinanderie et martelage et usinage précis pour les membres articulés. Cette oeuvre questionne la frontière entre artisanat, design et ingénierie, portant un regard à la fois technique et poétique sur le mouvement.

Avec Aurélien Meyer, fondateur de l’atelier Blam et concepteur du cheval ZEUS, Théo Bechtold, co-concepteur, Karine Alexandrian, responsable de la collection mécanique du Musée des arts et métiers.

https://culture.cnam.fr/janvier/zeus-une-aventure-humaine-poetique-et-technique-sous-reserve–1593345.kjsp?RH=age_janv

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



