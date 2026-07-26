Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA COVERTRAMP HOMMAGE À SUPERTRAMP

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Revivez les plus grands succès de Supertramp avec Covertramp, un hommage salué pour sa fidélité et son énergie scénique.

Revivez la magie de Supertramp avec Covertramp, un groupe unanimement salué comme l’un des plus fidèles hommages à la légendaire formation britannique. Portés par six musiciens multi-instrumentistes, les plus grands succès du groupe côtoient des morceaux plus confidentiels, dans un concert qui restitue avec précision l’univers musical de Supertramp. Adoubé par Roger Hodgson, cofondateur du groupe, Covertramp revient avec une nouvelle production après une tournée triomphale. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de pop rock. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Relive Supertramp’s greatest hits with Covertramp, a tribute band acclaimed for its faithfulness to the originals and its stage energy.

L’événement ZINGA ZANGA COVERTRAMP HOMMAGE À SUPERTRAMP Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34