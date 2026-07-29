Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA VALENTINA DIXSTANCE TOUR

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-27

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2027-03-27

Valentina vous donne rendez-vous pour un concert plein d’émotion, de fraîcheur et de chansons à partager en famille.

Retrouvez Valentina pour un concert placé sous le signe de l’émotion et de la chanson française. Révélée très jeune au grand public grâce à sa voix lumineuse et son énergie communicative, l’artiste partage avec son public un univers sensible, porté par des mélodies entraînantes et une présence scénique pleine de fraîcheur. Entre titres incontournables et nouvelles chansons, Valentina promet une soirée conviviale et généreuse, à vivre en famille ou entre amis. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Valentina invites you to a concert full of emotion, freshness, and songs to enjoy with the whole family.

L’événement ZINGA ZANGA VALENTINA DIXSTANCE TOUR Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34