Zo Lief • Club Nova SUPERSONIC Paris

ZO LIEF (22h00)

(Indie pop – Londres, UK)

Hypnotique. Céleste. Puissant. Zo Lief crée un son kaléidoscopique qui évoque une nostalgie fantaisiste. Mêlant des voix veloutées et enfumées à des guitares floues et des synthés tourbillonnants, ils rebondissent entre les murs de la psychédélie, de la dream pop, de la chamber pop, du shoegaze et du garage rock.

Zo Lief est le fruit d’une collaboration unique entre Laura Chen (auteure-compositrice-interprète, parolière et guitariste néerlandaise) et James Attwood (multi-instrumentiste britannique), partenaires musicaux et amoureux. Leur musique se caractérise par des mélodies accrocheuses et des paroles ludiques et poétiques qui dépeignent la vie et l’amour à travers un prisme séduisant et cinématographique. Se produisant en live en tant que trio, ils donnent vie à leurs productions imaginatives et rétro-futuristes.

Le groupe a effectué de nombreuses tournées au Royaume-Uni et en Europe, en première partie de Night Tapes, NewDad, Cassia, Zimmer90, GLU, Temples, CIEL, Salarymen et Lo Moon, se produisant dans des salles renommées (Hammersmith Apollo, MOTH Club et Omeara à Londres, Paradiso et Melkweg à Amsterdam, Supersonic à Paris) et dans les nouveaux hauts lieux de la musique à Berlin, Cologne, Utrecht, Rotterdam, Groningue, Manchester, Brighton, Glasgow, Leeds, Sheffield, Birmingham et Cardiff.

Les 3 influences : Arctic Monkeys, Alexandra Savior, The Marias

https://zoliefmusic.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@zoliefmusic

CLUB NOVA (20h00)

(Rock alternatif – Paris, FR)

Milena Avetisyan (chant) a rencontré Declan Cullen (basse, chant) début 2025 sur le campus de La Cité U, une résidence étudiante internationale à Paris.

Declan, qui venait de quitter son ancien groupe Bandeliers, a fait part à Milena de son projet de créer un nouveau groupe pop, mais dans un style rock and roll.

Ils ont rapidement recruté Oliver Harper (guitare, chant) et Augustin Bauer (batterie), formant ainsi un groupe complet juste à temps pour annoncer la sortie de leur premier single, « Mesmerizing », prévue pour le 13 juin.

Après la sortie du single, le groupe a donné ses premiers concerts à Paris et a publié une série de titres sur ses plateformes en ligne, aboutissant à la sortie de « I Just Want To Be » et « Masquerade ».

Les 3 influences : The Drums, The Smiths, Blondie

https://soundcloud.com/clubnovaband

https://www.youtube.com/watch?v=kxIQjzJFmBQ

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mardi 10 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Alvvays, Men I Trust & Tame Impala.

Le mardi 10 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

