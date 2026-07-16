Zola… Pas comme Émile !!! – Cie Mantrap, Forbon N’Zakimuena, Colonnes, Blanquefort

Informations pratiques

Zola… Pas comme Émile !!! – Cie Mantrap, Forbon N’Zakimuena Vendredi 13 novembre, 14h30, 20h30 Colonnes Gironde

de 12€ à 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T14:30:00+01:00 – 2026-11-13T15:30:00+01:00

Fin : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T21:30:00+01:00

Français en sursis

Il déboule dans son survêtement, ghettoblaster à l’épaule, et se lance dans son récit… Lui, c’est Zola-Forbon, « le bien aimant Forbon » en lingala, langue parlée en République Démocratique du Congo, pays d’origine de ses parents. Sauf qu’à l’âge de 13 ans, lors de son parcours de naturalisation, il doit abandonner « Zola », jugé insuffisamment français… De cette expérience intime, Forbon N’Zakimuena tire un seul en scène nourri de paroles de jeunes né·es en France de parents étrangers ayant connu un parcours similaire, entre francisation et injonctions à l’intégration… Mixant habilement parole contée, rap, beatmaking, l’artiste délivre un témoignage drôle, incisif et profondément humain.

Prédominance du texte sur la scénographie.

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/zola-pas-comme-emile-.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

Forbon N’Zakimuena tire un seul en scène nourri de paroles de jeunes né·es en France de parents étrangers ayant connu un parcours similaire, entre francisation et injonctions à l’intégration…

Pierre Planchenault