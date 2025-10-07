Zoom Espace la savoureuse Giromagny

Zoom

Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : – – 7 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 20:26:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Lors d’une réunion de parents d’élèves, elle est là, la mère du Burt, elle s’explique. En combat contre les mots, elle se raconte, elle raconte son fils, cet enfant difficile . Elle repart du tout début, de la salle de cinéma où Burt fut conçu. Tout commence là, quand une mère seule invente pour son fils le destin qu’elle n’a pas eu, quand elle rêve pour lui de cinéma et d’Hollywood.

Après Courgette (7 nominations aux Molières 2024 et 7 nominations aux Trophées de la Comédie musicales 2024) accueilli en 2024, Pamela Ravassard poursuit dans la lignée de ses précédentes créations le fil rouge de la transmission, de la résilience et des déterminismes sociaux. .

Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42 communication@theatredupilier.com

