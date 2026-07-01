Zoom, Salle Communale, Onex, Onex

Informations pratiques

Zoom Mardi 2 mars 2027, 20h00 Salle Communale, Onex

Dès 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-02T20:00:00+01:00 – 2027-03-02T21:20:00+01:00

Fin : 2027-03-02T20:00:00+01:00 – 2027-03-02T21:20:00+01:00

Zoom, la nouvelle création de Pamela Ravassard, d’après le texte de Gilles Granouillet, est une histoire de regards durs, tendres ou réfléchis : celui de la société qui juge, celui d’une mère pour son fils. C’est aussi l’histoire d’un amour inconditionnel et d’un combat. Dans une salle de classe, lors d’une réunion de parents, une mère défend son enfant bec et ongles, comme une lionne. « Cet enfant difficile », c’est Burt, prénom qu’elle a choisi en hommage à Burt Lancaster, son fils, conçu justement dans une salle de cinéma. Elle narre sa lutte pour l’élever seule, envers et contre tous, avec les aspirations de la majorité des parents : son bonheur et sa réussite, encore plus là où elle a elle-même échoué.

Seule en scène, la comédienne incarne avec brio et passion cette femme devenue mère trop tôt, à qui la vie n’a pas fait de cadeaux. Un tour de force pour la comédienne, qui offre une performance poignante, brute et vraie. Un spectacle de toute beauté, un immense cri d’amour.

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/theatre/zoom/4319c6d8-ba2e-4332-b8f8-3279a7f4f4a3/events/392433 »}]

L’histoire d’une mère prête à tout pour offrir la meilleure vie possible à son fils.

DR