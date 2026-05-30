Zoom sur 400 ans d’Histoire, Musée national de la Marine, Toulon

Informations pratiques

Zoom sur 400 ans d’Histoire 19 et 20 septembre Musée national de la Marine Var

Entrée libre sur l’ensemble du weekend – Sans réservation Ouverture de 10h à 18h. Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture. Attention il est recommandé d’éviter tous sacs à dos encombrants.

Les valises et autres bagages ne seront pas acceptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans la prolongation des 400 ans de la Marine nationale, laissez les médiateurs du musée vous conter l’histoire de Toulon et la mer. Ses collections vous feront découvrir le développement de l’arsenal et l’évolution de l’architecture navale, tandis que des reconstituants de l’association Dragoon Anvil, avec leurs tenues et uniformes des différentes époques, viendront exceptionnellement leur donner vie.

A l’occasion du thème des journées du patrimoine de cette année, le patrimoine en péril, le grand projet de rénovation du bathyscaphe FNRS 3 vous sera entièrement dévoilé, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine.

Rendez-vous au musée les 19 et 20 septembre, à la rencontre de ces médiateurs culturels, bénévoles passionnés, ou encore étudiants de la filière tourisme du Lycée Anne-Sophie Pic, qui vous partageront leurs connaissances tout au long du parcours, en accès libre sur les deux journées.

Musée national de la Marine Place Ingenieur-Colonel Monsenergue, 83000 Toulon, France Toulon 83000 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 33422420201 http://www.musee-marine.fr/toulon Statues de Jean Lange Maucord et de Jean Michel Verdiguier. Parking le plus proche à la Place d’armes. Ligne de bus 3, 6, 40, 15, U en face de l’entrée. A 10 min à pied de la gare de Toulon.

Dans la prolongation des 400 ans de la Marine nationale, laissez les médiateurs du musée vous conter l’histoire de Toulon et la mer. Ses collections vous feront découvrir le développement de et de de…

©Musee national de la Marine Gabriel de Carvalho