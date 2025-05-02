ZUCCHERO – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

ZUCCHERO Début : 2026-06-24 à 20:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS ET ADAM CONCERTS PRESENTENT : ZUCCHEROZucchero est incontestablement l’un des plus grands artistes italiens. En plus de 40 ans de carrière et avec des hits comme “Senza Una Donna”, “Il Volo” ou “Baila Morena”, il a vendu plus de 60 millions de disques à travers le monde.Sa musique a largement dépassé les frontières italiennes grâce à des collaborations avec des artistes du calibre de Bryan Adams, Johnny Hallyday, Tom Jones, Scorpions, Bono, Sting, Jeff Beck, Ray Charles et bien d’autres encore.Zucchero sera en tournée dans toute la France dès le mois de mai 2026 dont un passage le 27 mai à l’Adidas Arena de Paris.

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13