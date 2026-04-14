Zumba Easter Vibes, Pôle associatif Drac, Nantes

Zumba Easter Vibes Lundi 20 avril, 19h00 Pôle associatif Drac Loire-Atlantique

10€ sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T19:00:00+02:00 – 2026-04-20T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-20T19:00:00+02:00 – 2026-04-20T20:30:00+02:00

“Rejoins-nous pour une Zumba de Pâques exceptionnelle à Nantes le lundi 20 avril 2026

Viens partager un moment unique, festif et plein d’énergie autour d’une séance de Zumba accessible à tous.

Au programme : des musiques entraînantes, de la bonne humeur, du fun et surtout un vrai moment de partage dans une ambiance conviviale.

Que tu sois débutant ou habitué, cet événement est l’occasion parfaite de bouger, de te dépenser et de t’amuser dans un esprit 100% positif ! N’hésite pas à venir avec une tenue colorée ou un petit accessoire de Pâques pour encore plus de fun

Et ce n’est pas tout ! À l’issue de la séance, une chasse aux œufs sera organisée pour prolonger ce moment dans la joie et la gourmandise

⚠️ Places limitées – ne tarde pas à réserver !

On t’attend nombreux pour célébrer Pâques autrement, en dansant et en partageant un moment inoubliable ! **

Pôle associatif Drac 15d Boulevard Jean Moulin, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-easter-vibes »}]

Zumba de Pâques à Nantes. Lundi 20 avril 2026 : viens danser, t’amuser et faire le plein d’énergie dans une ambiance festive ! zumba pâques

LG Fitness