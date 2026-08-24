ZZAJ Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE place du marché Le Molay-Littry

Informations pratiques

Le Molay-Littry

ZZAJ Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE

place du marché Salle des Fêtes Le Molay-Littry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Redécouvrez la grande histoire du jazz à travers un spectacle burlesque mêlant virtuosité musicale et mise en scène excentrique !

Cette année, votre saison culturelle se métamorphose et change de nom pour devenir La Traverse. Si l’identité change, nos ambitions restent intactes partager ensemble des moments forts, rendre la culture accessible à toutes et tous, et soutenir activement la création artistique.

À ceux qui se ratent !

Un studio de radio désuet et décrépit, des instruments partout. C’est le début de l’émission musicale : Voyage au Pays du Jazz .

Les présentateurs semblent paniqués quand ils se retournent le patron a invité un public pour réaliser l’émission en direct. Selon le succès, il décidera de la poursuite de l’émission ou non. C’est un véritable séisme dans leur univers si bien réglé.

De maladresses en court-circuit, ils nous racontent le jazz, du blues au funk en passant par le be-bop.

Alors que le public est embarqué dans les méandres de leurs catastrophes, ces passionnés ne lâcheront rien, tentant de maintenir ce qui, jusqu’ici, faisait leur vie.

Redécouvrez la grande histoire du jazz à travers

un spectacle burlesque mêlant virtuosité musicale

et mise en scène excentrique !

Spectacle nommé en 2024 aux Trophées de la Comédie Musicale dans la catégorie spectacle musical de l’année

Un spectacle aussi hilarant que virtuose LE FIGARO

Un duo gagnant LE MONDE

Deux formidables comédiens multi-instrumentistes LE CANARD ENCHAINÉ

Réservations via la billetterie en ligne

www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha

INFORMATIONS PRATIQUES

Tous les spectacles sont accessibles pour les plus jeunes sur le Pass culture.

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).

En achetant une carte d’abonnement à 5 €, vous bénéﬁ ciez du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison culturelle (hors jeune public).

Cet abonnement vous permet de faire des économies dès le deuxième spectacle acheté !

Vous pourrez également proﬁ ter des préventes réservées aux abonnés.

Accessibilité PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .

place du marché Salle des Fêtes Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03

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English : ZZAJ Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE

Rediscover the great history of jazz through a burlesque show combining musical virtuosity and eccentric staging!

L’événement ZZAJ Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE Le Molay-Littry a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha