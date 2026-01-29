Festival Au Foin De La Rue : pas d’édition en 2026, mais une saison qui continue à Saint-Denis-de-Gastines

Depuis 2000, à Saint-Denis-de-Gastines en Mayenne, Au Foin De La Rue porte un projet éthique et éclectique, qui s’appuie sur une immense force bénévole et sur un ancrage local très concret. En 2026, toutefois, il n’y aura pas d’édition du festival. L’association a choisi une année de pause pour garantir la pérennité du projet et repenser le format, avec un cap annoncé vers un retour en 2027.

L’association mobilise une très large équipe bénévole, qui fait vivre le projet à l’année et qui participe à l’identité du festival.

Pourquoi une pause en 2026

L’annonce est claire : il ne s’agit pas d’un renoncement, mais d’un choix de respiration. Comme beaucoup d’événements culturels, Au Foin De La Rue affronte la hausse des coûts, la complexification de l’organisation et l’exigence de rester fidèle à ses valeurs, alors que l’association fonctionne avec un équilibre économique qui reste fragile. L’équipe rappelle aussi l’ampleur de la machine associative, qui emploie des salarié·es, accueille des alternant·es, stagiaires et volontaires, tout en s’appuyant sur un large réseau de bénévoles, avec un budget qui repose majoritairement sur des ressources propres.

Cette pause doit permettre de retravailler le festival en profondeur, au plan technique comme au plan éthique, afin de retrouver un format soutenable, cohérent avec la ligne artistique et l’implication bénévole, et capable de durer.

Le “programme 2026” : une année pour préparer 2027 et faire vivre l’association

En 2026, l’association continue d’exister publiquement, tout en avançant sur le futur festival. Depuis la rentrée 2025, plusieurs groupes de travail planchent sur les différents aspects de l’événement 2027, et Au Foin De La Rue indique être accompagnée par une structure d’éducation populaire afin de repenser la place du festival dans l’ensemble de ses activités.

Jeudi 29 janvier 2026 : Les Soirées Rouges au CinéMajestic d’Ernée , avec une séance autour du film Springsteen : Deliver Me from Nowhere. La page de l’association indique un rendez-vous à 20h17 , au tarif de 4,50 € .

: au , avec une séance autour du film Springsteen : Deliver Me from Nowhere. La page de l’association indique un rendez-vous à , au tarif de . Samedi 7 février 2026 : Journée de l’asso à Saint-Denis-de-Gastines, de 15h à 18h, pensée comme un temps convivial pour présenter les activités, échanger, et accueillir les personnes qui souhaitent s’investir. Une installation scénographique du Collectif La Tambouille est annoncée dans le cadre de l’après-midi.

Une démarche durable qui reste le fil rouge

La pause 2026 n’efface pas l’ADN du projet, qui se construit depuis des années autour d’une logique d’accessibilité, de prévention et d’éco-responsabilité. Au contraire, l’association présente cette année comme un moment utile pour remettre du sens, clarifier ce qui fonctionne, identifier ce qui doit évoluer, et revenir avec un festival qui ressemble pleinement à son territoire et à ses valeurs.

Infos pratiques

Au Foin De La Rue

Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne)

Contact : 02 43 08 84 48

Site officiel : aufoindelarue.com

À noter : il n’y a pas d’édition du festival en 2026. Les prochains rendez-vous publics passent par la programmation de saison et les temps associatifs, en attendant les annonces liées au retour envisagé en 2027.