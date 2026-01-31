Festival Prom’nons nous 2026, une forêt imaginaire aux reflets bleus entre Golfe et Vilaine

Du 30 janvier au 19 février 2026, le festival jeune public Prom’nons nous déploie sa carte sensible dans sept lieux et autant de communes, de Muzillac à Vannes-Arradon, en passant par Nivillac, Questembert, Saint-Avé, Sarzeau et Séné. Cette édition s’annonce enchanteuse, portée par une nature qui devient décor, matière et théâtre, avec une promesse simple qui d’ouvrir grand les portes de l’imaginaire, pour les petits, les moyens, les grands et les très grands.

Une édition “nature & poésie”, guidée par une Girafe au mètre ruban

Cette année, le festival se raconte comme une déambulation dans une forêt bleutée. On s’y retrouve “sous un arbre à palabres” pour écouter des contes, “sous un arbre à pluie” pour humer les odeurs qu’elle soulève, ou encore “sous une feuille” pour découvrir un monde caché. Et, en fil conducteur, une Girafe qui sort son mètre ruban et vous mène aussi bien vers un clown que vers des funambules, une petite fille coach, la célébration de la Lune, ou des récits qui parlent d’amour, d’altérité et d’acceptation.

Au programme : spectacles, musique, danse, cinéma, théâtre d’objets

Le festival assemble les formes et les registres : conte, documentaire, danse, musique, théâtre, théâtre d’objets, cinéma… L’ensemble est pensé pour la famille, avec des propositions dès le très jeune âge et d’autres qui visent les plus grands.

Quelques temps forts du calendrier 2026

Rouge Courroux (théâtre et musique, dès 4 ans, 40 min) : 31 janvier à 11h au Dôme (Saint-Avé) , puis 4 février à 10h et 15h à La Lucarne (Arradon) , et 7 février à 17h à l’Asphodèle (Questembert) .

(théâtre et musique, dès 4 ans, 40 min) : à au , puis à et à , et à à . Pourquoi un arbre est une poule ? (danse et dessin, de 4 à 7 ans, 35 min) : 1er février à 17h à l’Hermine (Sarzeau) , puis 4 février à 10h30 et 15h au Dôme (Saint-Avé) .

(danse et dessin, de 4 à 7 ans, 35 min) : à à , puis à et au . Jemima and Johnny (ciné-concert, dès 6 ans, 45 min) : 4 février à 15h à Grain de Sel (Séné) , puis 7 février à 11h au Vieux Couvent (Muzillac) .

(ciné-concert, dès 6 ans, 45 min) : à à , puis à au . Chemin des métaphores (marionnettes, dès 5 ans, 45 min) : 8 février à 15h et 17h au Dôme (Saint-Avé) .

(marionnettes, dès 5 ans, 45 min) : à et au . C’est ta vie (théâtre, dès 10 ans, 1h) : 8 février à 17h à l’Hermine (Sarzeau) .

(théâtre, dès 10 ans, 1h) : à à . En avant toutes (théâtre de papier, dès 11 ans, 1h20) : 10 février à 20h à Grain de Sel (Séné) .

(théâtre de papier, dès 11 ans, 1h20) : à à . Les mamans de la Lune (danse, de 1 à 5 ans, 35 min) : 11 février à 9h30 et 11h au Forum (Nivillac) .

(danse, de 1 à 5 ans, 35 min) : à et au . Sous l’arbre (théâtre et marionnettes, de 3 mois à 3 ans, 35 min) : 11 février à 9h30 et 10h30 au Dôme (Saint-Avé) .

(théâtre et marionnettes, de 3 mois à 3 ans, 35 min) : à et au . Pluie ? (impromptu sonore participatif, de 1 à 5 ans, 30 min) : 11 février à 9h30 , 11h et 16h aux Scènes du Golfe (Vannes) .

(impromptu sonore participatif, de 1 à 5 ans, 30 min) : à , et aux . Sous la feuille (danse, musique et arts visuels, de 18 mois à 5 ans, 40 min) : 11 février à 16h à l’Hermine (Sarzeau) .

(danse, musique et arts visuels, de 18 mois à 5 ans, 40 min) : à à . Joséphine et les grandes personnes (théâtre, dès 7 ans, 1h) : 17 février à 15h à l’Hermine (Sarzeau) .

(théâtre, dès 7 ans, 1h) : à à . Un petit prince (cirque et danse, dès 8 ans, 1h05) : 18 février à 15h30 au Vieux Couvent (Muzillac) .

(cirque et danse, dès 8 ans, 1h05) : à au . Petit cirque + Les petits toros (clown et objets, dès 3 ans, 50 min) : 19 février à 10h et 15h à Grain de Sel (Séné) .

(clown et objets, dès 3 ans, 50 min) : à et à . Dans le sens contraire au sens du vent (cirque et théâtre, dès 6 ans, 35 min) : 19 février à 15h au Forum (Nivillac).

Infos pratiques

Dates : du 30 janvier au 19 février 2026

: du au Tarif : 5 € (tarif unique, dans tous les lieux, pour tout le monde)

: (tarif unique, dans tous les lieux, pour tout le monde) Réservation : conseillée, places souvent limitées. Billets à prendre directement auprès de la salle où vous allez voir le spectacle

Les 7 lieux du festival