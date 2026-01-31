Festival Prom’nons nous 2026, une forêt imaginaire aux reflets bleus entre Golfe et Vilaine

Du 30 janvier au 19 février 2026, le festival jeune public Prom’nons nous déploie sa carte sensible dans sept lieux et autant de communes, de Muzillac à Vannes-Arradon, en passant par Nivillac, Questembert, Saint-Avé, Sarzeau et Séné. Cette édition s’annonce enchanteuse, portée par une nature qui devient décor, matière et théâtre, avec une promesse simple qui d’ouvrir grand les portes de l’imaginaire, pour les petits, les moyens, les grands et les très grands.
Une édition “nature & poésie”, guidée par une Girafe au mètre ruban
Cette année, le festival se raconte comme une déambulation dans une forêt bleutée. On s’y retrouve “sous un arbre à palabres” pour écouter des contes, “sous un arbre à pluie” pour humer les odeurs qu’elle soulève, ou encore “sous une feuille” pour découvrir un monde caché. Et, en fil conducteur, une Girafe qui sort son mètre ruban et vous mène aussi bien vers un clown que vers des funambules, une petite fille coach, la célébration de la Lune, ou des récits qui parlent d’amour, d’altérité et d’acceptation.
Au programme : spectacles, musique, danse, cinéma, théâtre d’objets
Le festival assemble les formes et les registres : conte, documentaire, danse, musique, théâtre, théâtre d’objets, cinéma… L’ensemble est pensé pour la famille, avec des propositions dès le très jeune âge et d’autres qui visent les plus grands.
Quelques temps forts du calendrier 2026
- Rouge Courroux (théâtre et musique, dès 4 ans, 40 min) : 31 janvier à 11h au Dôme (Saint-Avé), puis 4 février à 10h et 15h à La Lucarne (Arradon), et 7 février à 17h à l’Asphodèle (Questembert).
- Pourquoi un arbre est une poule ? (danse et dessin, de 4 à 7 ans, 35 min) : 1er février à 17h à l’Hermine (Sarzeau), puis 4 février à 10h30 et 15h au Dôme (Saint-Avé).
- Jemima and Johnny (ciné-concert, dès 6 ans, 45 min) : 4 février à 15h à Grain de Sel (Séné), puis 7 février à 11h au Vieux Couvent (Muzillac).
- Chemin des métaphores (marionnettes, dès 5 ans, 45 min) : 8 février à 15h et 17h au Dôme (Saint-Avé).
- C’est ta vie (théâtre, dès 10 ans, 1h) : 8 février à 17h à l’Hermine (Sarzeau).
- En avant toutes (théâtre de papier, dès 11 ans, 1h20) : 10 février à 20h à Grain de Sel (Séné).
- Les mamans de la Lune (danse, de 1 à 5 ans, 35 min) : 11 février à 9h30 et 11h au Forum (Nivillac).
- Sous l’arbre (théâtre et marionnettes, de 3 mois à 3 ans, 35 min) : 11 février à 9h30 et 10h30 au Dôme (Saint-Avé).
- Pluie ? (impromptu sonore participatif, de 1 à 5 ans, 30 min) : 11 février à 9h30, 11h et 16h aux Scènes du Golfe (Vannes).
- Sous la feuille (danse, musique et arts visuels, de 18 mois à 5 ans, 40 min) : 11 février à 16h à l’Hermine (Sarzeau).
- Joséphine et les grandes personnes (théâtre, dès 7 ans, 1h) : 17 février à 15h à l’Hermine (Sarzeau).
- Un petit prince (cirque et danse, dès 8 ans, 1h05) : 18 février à 15h30 au Vieux Couvent (Muzillac).
- Petit cirque + Les petits toros (clown et objets, dès 3 ans, 50 min) : 19 février à 10h et 15h à Grain de Sel (Séné).
- Dans le sens contraire au sens du vent (cirque et théâtre, dès 6 ans, 35 min) : 19 février à 15h au Forum (Nivillac).
Infos pratiques
- Dates : du 30 janvier au 19 février 2026
- Tarif : 5 € (tarif unique, dans tous les lieux, pour tout le monde)
- Réservation : conseillée, places souvent limitées. Billets à prendre directement auprès de la salle où vous allez voir le spectacle
Les 7 lieux du festival
- L’Asphodèle (Questembert), 21 rue du Pont à Tan, 56230 Questembert
- L’Hermine (Sarzeau), rue du Père Coudrin, 56370 Sarzeau
- Le Dôme (Saint-Avé), 3 rue des Droits de l’Homme, 56890 Saint-Avé
- Scènes du Golfe (Vannes), Palais des Arts, place de Bretagne, 56000 Vannes
- Scènes du Golfe (Arradon), La Lucarne, 1 rue de l’Île Boëdic, 56610 Arradon
- Le Forum (Nivillac), place Brigadier Éric Marot, 56130 Nivillac
- Le Vieux Couvent (Muzillac), allée Raymond Le Duigou, 56190 Muzillac
- Grain de Sel (Séné), 5 ter rue des Écoles, 56860 Séné