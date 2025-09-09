Guer. Saint-Cyr Coëtquidan ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine

À Guer, dans le Morbihan, Saint-Cyr-Coëtquidan célébrera les 80 ans de présence de l’Académie militaire au sein de la garnison samedi 20 septembre 2025. Cette rencontre avec le public sera l’occasion de mettre en avant le lien fort qui unit l’école aux communes voisines et à leurs habitants. Treize ateliers gratuits, sur inscription, seront proposés.

Le samedi 20 septembre, la visite de l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan promet une immersion complète au cœur de la formation des élèves-officiers. Les visiteurs découvriront leur quotidien dans un cadre chargé d’histoire, de mémoire et d’engagement.

Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.

Visite du musée

Le Musée du souvenir, devenu musée de l’Officier en 2018, retrace l’histoire de Saint-Cyr, de l’Ancien Régime à nos jours.

Inauguré en 1912 par le président Armand Fallières (1841-1931), ce musée présente une riche collection de 2 000 objets : tableaux, armes, bronzes, uniformes, emblèmes, trophées, etc. Reliques et souvenirs émouvants évoquent le passé héroïque, parfois tragique, de ces officiers. Le musée rend hommage à des figures de légende comme Napoléon Bonaparte (1769-1821), dont la coiffe sera exposée, le maréchal Hubert Lyautey (1854-1934) ou le général Charles de Gaulle (1890-1970). Il met aussi en lumière la bravoure d’officiers moins connus, tombés au champ d’honneur.

Les visiteurs pourront également découvrir la salle d’armement, consacrée aux grandes inventions et techniques militaires, ainsi que la salle des véhicules anciens (19 places par session, sur inscription ; poussettes non autorisées).

Les autres visites

Le programme comprend la découverte des laboratoires de recherche et des salles de cours, une immersion dans la vie des élèves-officiers à travers la visite de leurs lieux de vie et chambres, ainsi qu’un passage par le centre de production alimentaire et la présentation des rations de combat. Les visiteurs pourront aussi retracer l’évolution des tenues de combat.

Autres moments forts : l’ouverture exceptionnelle du bureau du général, du salon des Maréchaux et de la médiathèque, qui conserve de précieux ouvrages du XVIe siècle. Avec la salle créée en 2020, l’espace prend la forme d’un vaste club convivial proposant des ouvrages de culture générale choisis par les élèves, dans un cadre chaleureux.

Les animations

Parcours d’obstacles et démonstrations dynamiques.

Démonstration de combat au corps à corps.

Combat en zone urbaine, avec drones et maîtres-chiens.

Visite du centre équestre et de la sellerie, rencontre avec le maréchal-ferrant.

Rencontre avec les pompiers des forces terrestres.

Découverte de la biodiversité.

Découverte du patrimoine sculpté à travers le camp, un ensemble culturel nécessitant une attention particulière aux sculptures en extérieur.

Sergent Noémie, chef de groupe maître-chien à l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, et Ostang, son berger malinois de 7 ans (archive 2024).

Statue du chevalier Bayard (1473-1524). Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.

Rappel historique

L’École spéciale militaire est créée le 1er mai 1802 par le Premier consul Bonaparte au château de Fontainebleau. Elle est transférée en 1808 à Saint-Cyr (Yvelines), devenue commune de Saint-Cyr-l’École. Son objectif est de former des cadres compétents, garants de la stabilité de la société française, et de reconstituer un corps d’officiers fragilisé par les crises politiques et les guerres depuis la Révolution française.

L’École militaire interarmes voit le jour en 1944, héritière de l’École militaire de Cherchell (Algérie, 1942). En 1945, elle est intégrée à l’École spéciale militaire, devenant l’École spéciale militaire interarmes à Coëtquidan, commune de Guer. Elle s’installe sur un ancien camp de 1873, renforcé en 1878 en champ de tir d’artillerie. En 1912, le site devient un camp d’instruction national de plus de 4 000 hectares.

Camp de Saint-Cyr Coëtquidan en 1917.

En 1961, le général de Gaulle sépare les deux écoles, qui assurent chacune la formation initiale des officiers de l’armée de Terre. La transmission des valeurs, traditions et principes humains y prépare les futurs officiers à servir la France. Leur scolarité est rythmée par des cérémonies solennelles renforçant cohésion et esprit de corps.

Le 3 juin 2021, l’École de Saint-Cyr Coëtquidan devient l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (AMSCC), regroupant trois écoles : l’École spéciale militaire (ESM), l’École militaire interarmes (EMIA) et l’École militaire des aspirants de Coëtquidan (EMAC).

Infos pratiques :

Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, ouverte au public pour les Journées du Patrimoine : Rue de Saint-Cyr, Guer (56), samedi 20 septembre 2025 de 8h30 à 18h30.

Inscriptions : www.terre.defense.gouv.fr/amscc/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2025