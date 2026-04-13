Littérature jeunesse. Sélection nature

Pour fêter le retour du printemps, profitez d’une sélection spéciale nature. Laissez-vous tenter pour un ouvrage tiré de la sélection de livres jeunesse d’Unidivers. Au programme : de l’aventure, des animaux, des arbres, mais aussi de l’émotion et de la tendresse.

Petite enfance – dès 1 ans

Bonne nuit dans la forêt, Maria Höck, Julia Seal (minedition)

Animaux – Coucher – Forêt

La nuit tombe sur la forêt. Il est temps pour le hibou de faire sa ronde et de voir si tout va bien.L’écureuil s’endort aussi vite dans les bras de sa maman que les oursons dans leur tanière.

Ce livre-lumière accompagne les enfants à l’heure du coucher, l’album cartonné permet aux petites mains de tourner les pages et de s’émerveiller devant la lune et les étoiles qui brillent. En compagnie des animaux qui se couchent, l’enfant va s’endormir paisiblement, au rythme de la forêt. Un album parfait pour mettre en place un rituel nocturne avec les enfants.

Maternelle – dès 3 ans

Le grand concours, Anne-Laure Robine, Arnold Hovart (éditions Zolevara)

Arbre – Documentaire – Nature

Prêt à élire le meilleur arbre de l’année ? Dans Le Grand Concours, nous suivons les pérégrinations d’un jury en quête du meilleur arbre à couronner d’or. Que ce soit le majestueux érable du Japon, l’impressionnant séquoia géant, l’humble chêne vert ou encore le mystérieux eucalyptus arc-en-ciel, les finalistes ont tous de sacrés arguments pour remporter la victoire…

Cet album nous emporte dans une aventure rocambolesque où nous voilà dernier membre d’un jury passionné et déterminé à trouver l’arbre de l’année ! Muni de sa plume poétique, Anne-Laure Robine nous emmène dans la découverte de la nature. Avec humour et tendresse, elle dresse le portrait de ceux qui abritent tant d’animaux. Accompagné des belles illustrations à l’aquarelle d’Arnold Hovart, ce livre ne peut qu’enchanter nos petits lecteurs, qui vont s’émerveiller devant les pages, au format à l’italienne, pour toujours plus de plaisir ! Petit plus pour les éditions Zolevara qui ont choisi d’imprimer ce livre avec des encres végétales bio et sur du papier à base de résidus végétaux. Quand on aime la nature, on la protège jusqu’au bout !

Edmond Gros Mouton, Vincent Mallié (éditions Margot)

Conte – Humour – Mouton

Alors qu’il gambade derrière un papillon, Edmond se perd dans la montagne. Sans personne pour le tondre, sa laine POUSSE, POUSSE, POUSSE, et il finit par ressembler à une ÉNORME boule de coton ! Se faisant passer pour de gentils bergers, le loup, le renard et l’aigle vont essayer de le CROQUER. Mais ce mouton n’est pas une proie si facile…

Ce conte randonnée reprend l’histoire vraie du mouton Chris qui s’est retrouvé avec 41 kg de laine sur le dos. L’auteur Vincent Mallié le tourne en un album drôle et sensible, où espièglerie et entraide s’associent pour le plus grand plaisir des lecteurs. Muni de son pinceau magique, il nous émerveille par ses dessins châtoyants à l’aquarelle, où la nature est foisonnante, avec une belle panoplie d’animaux qui défilent à travers les pages et les saisons. Un must à lire pour les petits !

Documentaire – dès 5 ans

Les arbres – Mon imagier nature, Adeline Ruel (Père Castor)

Arbre – Documentaire – Imagier

Pour toutes les petites mains ! Observe attentivement la nature qui t’entoure et découvre le monde merveilleux des arbres.

Découvrez les arbres à travers un imagier ludique. Du chêne à l’érable, en passant par le gingko, le sapin ou le bouleau, ce documentaire présente chaque arbre sur une double page. Sur celle de gauche, vous trouverez toutes les informations sur l’arbre et sur la page de droite, un volet vous permet de découvrir la forme de sa feuille. Avec cet album, les arbres n’auront plus aucun secret pour vous !

Activité nature-peinture – dés 7 ans

Tendres Copains, Coloring Book Café (Flammarion Jeunesse)

Amitié – Cosy – Coloriage

Bienvenue au Coloring Book Café. 30 coloriages cosy pour une pause créative et kawaï !

Envie d’un moment cosy chez soi à colorier des pages toutes mignonnes, toutes kawai ? Le Coloring Book Café arrive en France avec ce premier livre de coloriage autour de l’amitié et des animaux. Sur les pages épaisses de ce livre, les enfants comme les grands pourront utiliser leur feutre pour passer un moment cocooning, seul ou à plusieurs… À la fin du livre, il y a des conseils de coloriage ainsi qu’un nuancier pour tester ses feutres : de quoi passer des soirées idéales, loin des écrans !

Grand lecteurs – dès 9 ans

La Mémoire de Sage, t.1 Le Maalkour, Thanaël, Genki (éditions de la Gouttière)

Aventure – Magie – Souvenirs

Au village Au-creux-des-Monts, les passeuses et passeurs de mémoires content les histoires de celles et ceux qui naissent, vivent… puis dorment pour toujours. Grâce à leurs récits, tous les êtres aimés restent éternellement dans les souvenirs des vivants. Tous, sauf ceux que l’on condamne à l’oubli pour des raisons qui échappent à Enti et ses amis, et que l’on refuse de leur expliquer… Jusqu’au jour où une terrible tempête s’abat sur les Hauts Plateaux. Ses vents puissants dévoilent des secrets enfouis depuis des décennies.

Que reste-t-il de nous après la vie ? Seule notre mémoire est préservée. Mais que faire de ceux dont on n’a pas le droit de conter la vie ? Leur mémoire va-t-il s’effacer avec le temps ? C’est sans compter sur notre héros Enti, à l’âme vaillante et au cœur pur. Accompagné de ses fidèles amis, il est prêt à braver tous les interdits pour conter l’histoire de toutes et tous, sans exception. La Mémoire de Sage nous invite dans une aventure passionnante dans les monts enneigés que parcourent Enti chaque jour. La bande dessinée nous rappelle que le savoir vainc la peur ; il est nécessaire de faire face au passé pour se tourner vers le futur. Le duo de frères-artistes Thanaël et Genki nous emporte dans un univers fantastique qu’ils ont créé de toutes pièces, à travers des décors splendides, un folklore riche et une société aux codes maitrisés. Mais ce qui nous retient, c’est l’humanité des personnages, aussi attachants que pleins de vie. Ce premier tome introduit une histoire saisissante qui tisse une intrigue mystérieuse autour d’un mal étrange qui sévit chez les humains.